ପୁରୀ: ସମୁଦ୍ରକୁ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୫ ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ମିଠା ଜଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ୨ଶହ ମିଟର ବୋରିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ସ୍ବପ୍ନ। ମଙ୍ଗଳା ନଈକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ନଳାରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ପରିବେଶର ଗୁରୁତ୍ବକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା’, ମାଟି, ପୃଥିବୀ ସବୁଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବରେ। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ‘ସମ୍ବାଦ’ ପକ୍ଷରୁ ସଦରସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍ ନିକଟରେ ବସିଥିବା ‘ପରିବେଶ ପଞ୍ଚାୟତ’ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗେଦଇ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଲେ, ‘ଗୋଟିଏ ଗଛ, କୋଟିଏ ଜୀବନ’ର ନାରା ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଆସିଛି। ‘ସବୁଜ ପୁରୀ, ସ୍ବଚ୍ଛ ପୁରୀ’ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ୍ଟକିତ ଓ ଝାଉଁ ଗଛ ବ୍ୟାପକ ରୋପଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଳବଣିଆ ତାଳ ଗଛ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହାକୁ ପୁଣି ତାଳଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନେଇ ପୁରୀବାସୀ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏହି ମହତ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ମଞ୍ଚର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଟେଲ ଆଦିରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ୍ ଟାୱାର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ସହରର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣନିଃଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅରୁଣ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ମୂଷା ନଈରେ ମିଶୁଥିବା ପାଇଖାନା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନଈର ସତ୍ତା ହଜାଇଦେଲାଣି। ଅଠରନଳାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ପିଣ୍ଡି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦର ଆସର ଜମୁଛି। ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରଂଜନ କୁମାର ରଥ କହିଥିଲେ, ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ଶହଶହ ବର୍ଷର ଗଛ କାଟିଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆହୁରି ଶହଶହ ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ଏକଥା ଆମେ ଭୁଲିଯାଉଛେ। ସଂଜିତ କୁମାର ସିଂହ, ତାଳବଣିଆରେ ତାଳଗଛର ଗୁରୁତ୍ବ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଏହାର ଉପକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି କହିଲେ, ଗଛର ଛାଇ ମା’ର ପଣତକାନି ସଦୃଶ। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗଛକୁ ଦେବତା, ନଈକୁ ମା’ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନଈରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା ଯୋଗୁଁ ନଈର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହଜିଗଲାଣି। ସତତ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆପଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସମ୍ବାଦର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିବୁଧ ମହାନ୍ତି ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଶ୍ୟାମକାହ୍ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ସହରର ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ଆହ୍ବାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। କନକ ନ୍ୟୁଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ, ସନ୍ତୋଷ ବରାଳ, ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସ୍ବାଇଁ ଓ ପବିତ୍ର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।