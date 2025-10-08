କଟକ: ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମା‌ନେ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଅକ୍ଟୋବର ୮ ବୁଧବାର ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଲମ ଛାଡ଼ କରିବେ। ସୋମବାର ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କଲମ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି  ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ, ମୃତ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ କମିସନ ଗଠନ ପାଇଁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ପଛର କାରଣ ଓ ଷଡ୍‌ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଚାରବିଭାଗୀୟ କମିସନ ଦ୍ବାରା  ତଦନ୍ତ କରି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ପରିଷଦ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେପରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହା ବାର୍‌ର ସ୍ବାଧୀନତା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ। ଆଇନଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାର୍‌ କାଉନସିଲ୍‌ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଡଭୋକେଟ୍‌ ଜେନେରାଲ୍‌ଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗୃହୀତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। 

ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ବର୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।  ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ବାର୍‌ କାଉନସିଲ୍‌ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ(ବିସିଆଇ) ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏ ନେଇ ବିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଜିର ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାଂଶୁମୋହନ ଦ୍ବିବେଦୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବିସିଆଇରେ ପରିଷଦର ପ୍ରତିନିଧି ଭକ୍ତଭୂଷଣ ବାରିକ, ସଦସ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଧଳ, ବିଭୁପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପତି, ଆତ୍ମାପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ସୌରଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଅରୁପାନନ୍ଦ ଦାସ, ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ଦୀନେଶଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ପ୍ରସନ୍ନକୁମାର ପାଢ଼ୀ, ସଂଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗିରିଜାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ମାନସ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ଗିରିଧାରୀ ମହାପାତ୍ର, ନୃସିଂହଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟେଲ, ବିଭୁପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜ୍ଞାନରଂଜନ ମହାନ୍ତି, ପି.ରମେଶ ପାତ୍ର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ଧନଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡ, ତପନ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସାର୍ପ ସୁଟର୍‌!, ୯ ଏମ୍‌ଏମ୍‌ ପିସ୍ତଲରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି ହୋଇଛି। ଗୁଳି ଡାହାଣ ପଟ ଛାତି ଉପରୁ ଗଳି ସିଧା ଯାଇ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ବୃତ୍ତିଗତ ନା ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ, ପୁଲିସ ତା’ର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୀତବାସଙ୍କ ଅତି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶିଶିର ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଉତ୍‌ଥାନ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପୀତବାସଙ୍କ ଦ୍ବାଦଶାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରୁ। ତେବେ ଯେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଉ, ଏଥିରେ ସାର୍ପସୁଟର୍‌ଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ପେସାଦାର ସାର୍ପସୁଟର ନ ହେ‌ଲେ ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଅତି ନିକଟରୁ ଏପରି ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୁଳି ମାରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୂରା ନକ୍ସା ଦରକାର। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପୀତବାସଙ୍କ ଘରଠାରୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ରେକି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଥାନାରୁ ଫେରି ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟା ୩୦ରେ ସେ ଚାମ୍ବରରୁ ବାହାରି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ହୋଟେଲରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାର୍ସଲ୍‌ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ନିଜ ଘର ପାଖରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପେସାଦାର ସାର୍ପସୁଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କିଏ ସାର୍ପସୁଟର୍‌ ଲଗାଇଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା ଏବେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ହୋଇଛି।
ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେ‌ଳେ ପୀତବାସଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍‌କେସିଜି ଏଫ୍‌ଏମ୍‌ଟି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡା. ସୁଦୀପା ଦାସ, ଡା. ଦୀପାଳି ପୃଷ୍ଟି ଓ ଟିମ୍‌ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଅଟୋପ୍ସି ପରେ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ୯ଏମ୍‌ଏମ୍‌ ଗୁଳି ବାହାରିଛି। ଗୁଳିଟି ଛାତି ଉପରିଭାଗ ଦେଇ ସିଧା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଅଟକିଥିଲା। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ଓ ମସ୍ତିସ୍କାଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଡାକ୍ତର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପୀତବାସଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି ହୋଇଥିଲା। ଆଇଜି ନୀତିଶେଖର, ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍‌ପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତଦନ୍ତ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଇଜି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‌ପି ଡା. ଶରବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ ଛୁଟି ବାତିଲ କରି ଆଜି ଫେରିଛନ୍ତି। କିଛି ବଛା ବଛା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଉକ୍ତ ଟିମ୍‌ ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁଲିସ ହାତରେ କିଛି ସୁରାକ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲେ ବି ତଦନ୍ତ‌ରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କାରେ ପୁଲିସ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋମବାର ଦିନତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପୀତବାସ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୯ଟାରେ ଫେରିଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ପ୍ରଥମ ଗଳିରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଳିମୁଣ୍ଡରେ ଛକି ରହିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଗୁଳି ବାଜିବା ପରେ ‌ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିଟର ପରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ୨ଜଣ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଧରି ଏମ୍‌କେସିଜି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥି‌ଲେ।