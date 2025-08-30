ଭୁବନେଶ୍ବର:ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ କର୍ମଶାଳାର ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କର୍ମଶାଳାରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା, ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ, ରାଜ୍ୟପାଳ ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପଟି, ସଂସଦର ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତି, ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଗୃହ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସଂସଦ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫଗନ ସିଂ କୁଲସ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ୧୪ ରାଜ୍ୟର ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଗୃହ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ୮ ସଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରାଯିବ।
୬ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ସମିତିର ଗଠନ ହୋଇ ନାହିଁ। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ଆଲୋଚନା କରି କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଏହା ଗଠନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିବଂଶ ନାରାୟଣ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, କାଗଜ କଲମରେ ବହୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ହେଲେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବଢିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଯୋଗୁ ଦେଶ ବଦଳୁଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ/କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଧାନସଭା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନନୀୟ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ରାଜ୍ୟପାଳ ଡଃ ହରିବାବୁ କମ୍ଭାମପତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମାନନୀୟା ବାଚସ୍ପତି… pic.twitter.com/WvjwwjynQA— BJP Odisha (@BJP4Odisha) August 30, 2025
ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପରିଣାମ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପୂରଣ କରି ୨୦୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତନ ହେବା ଦରକାର ତାହା କର୍ମଶାଳାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ।