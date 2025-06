ମୁମ୍ବାଇ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏନେଇ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH | On BJD chief Naveen Patnaik's spine surgery, his elder brother, Prem Patnaik, says "Naveen had a procedure yesterday and he is doing very well. He is walking a little bit, a few steps. I just want to thank all of you and the people of Odisha for thinking about him and… pic.twitter.com/a63tWUHD2b