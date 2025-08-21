ରାଉରକେଲା: ଚତରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାନ ଗଞ୍ଜୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲେମ୍ବୋଡିହ ବିଶନପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନକ୍ସଲମାନେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ବୁଧବାର ରାତିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ, ପୁଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ, ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଚତରା ଜିଲ୍ଲାର ଲୱାଲୌଙ୍ଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଲେମ୍ବୋଡିହ ବିଶନପୁର ଗାଁରେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ସାନ୍ତାନ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଦିନ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲମାନେ ସାନ୍ତାନ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ବିଶନପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘରେ ସାନ୍ତାନ ନପାଇବାରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସାନ୍ତାନ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ନକ୍ସଲମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସାନ୍ତାନ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିମ ନଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ପୁଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ସେ ଅଫିମ୍ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗାଇଥିଲେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ, ଏନଡିପିଏସ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସମ୍ପ୍ରତି ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛି।
