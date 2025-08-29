ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରକ୍ତମୁଖା ନକ୍ସଲ ପୁଣି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜାପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନକେଲି ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସୁରେଶ କୋରସାଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ।
ସୁରେଶଙ୍କର ଘର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଇନଫର୍ମର ଦର୍ଶାଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାଦୂତକୁ ସୁକମା ଅଞ୍ଚଳରେ ହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ବିଜାପୁରରେ ହିଂସା ଘଟାଇ ନକ୍ସଲ ପୁଲିସକୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଲରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
