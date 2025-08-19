କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗରେ ନବକଳେବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୬ଟି ଉପଜେଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୩ଟି ଉପଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ବନ୍ଦ ଓ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ବାରା ଅନେକ କଏଦୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଦ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଲ୍ର ମାନବସମ୍ବଳ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୋଟ ୮୮ଟି ଜେଲ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ୬ଟି ସର୍କଲ ଜେଲ୍, ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍, ଦୁଇଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଜେଲ୍, ୬ଟି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସବ୍ଜେଲ୍, ୬୨ଟି ସବ୍ଜେଲ୍, ଜାମୁଝରୀରେ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତାକାଶ ଜେଲ୍ ରହିଛି। ଏହି ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ୧୯ ହଜାର ୭୯୯ ଜଣ କଏଦୀ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିରେ ୧୭ ହଜାର ୯୫୭ ଜଣ ପୁରୁଷ କଏଦୀ ଓ ୧୮ଶହ ୪୨ ଜଣ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଏସବୁ ଜେଲ୍ରେ ୧୭ ହଜାର ୪୯୭ କଏଦୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଏବେ ୬ଟି ଉପଜେଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନିୟୋଜନ କରାଯିବା ଏବଂ ପଦବି ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୬ ଜେଲ୍ରେ ତାଲା, ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ ମିଶିଲା ୩ ଉପଜେଲ୍
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ଜେଲ୍ କୋଠା
ସେହିଭଳି ୩ଟି ଉପଜେଲ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ସହିତ ମିଶାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ଭି-୭୯ ଉପଜେଲ୍, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଉପଜେଲ୍, ରାୟଗଡ଼ା କାଶୀପୁର ଉପଜେଲ୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ଉପଜେଲ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଉପଜେଲ୍, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଉପଜେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଉପଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ଏହାକୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ଉପଜେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିବା ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଓ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଏଦୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଉପଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜେଲ୍ କୋଠା ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।