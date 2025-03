ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇଟି ନୂତନ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଦୁଇଟି ନୂତନ ବିମାନ ସେବା ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ସିଏମଓ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ - ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସୁଗମ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

Aviation Bonanza for #Bhubaneswar!



Sincere gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi as new flights to Ghaziabad (Hindon) & Port Blair to take off shortly under the #NewDestinationPolicy—boosting tourism, trade & seamless connectivity.



With #ViksitOdisha in… pic.twitter.com/9ZELNCY5cp