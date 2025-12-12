ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 12, 2025 08:49 IST
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ପାଟିଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ପାଟିଲଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଲାଟୁରରେ ସେ ୯୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶିବରାଜ ପାଟିଲ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବିରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପାଟିଲ ଲାଟୁର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାତ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
- Dec 12, 2025 08:35 IST
ଦୁଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା, ଜଣେ ମୃତ
ପୁରୀ (ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ରାଉତରାୟ): ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ବାଟଗାଁ ପାଖରେ ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ବୋଝୋଇ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ପଛପଟରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଜଣେ ହେଲ୍ପରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଭାସ୍କର ଜେନା (୪୦)।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ଅଭିମଖେ ଯାଉଥିବା ଦୁଇଟ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା (ଓଡି ୧୩ ଭି୦୬୮୨) ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥାଉଡ଼ିଆ ନିବାସୀ ଭାସ୍କର ଜେନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଭାସ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ।
ଭୁବନେଶ୍ବର-ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଏକ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଲୋକେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗଗ୍ରସ୍ତକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରି ସଦର ଥାନାକୁ ନେଇଛି। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
- Dec 12, 2025 08:18 IST
କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର
ବଣାଇ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ କୁସୁମଡିହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଏହା କଏ ମାଈ କଲରାପତରିଆ, ଯାହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି ୧୨ ବର୍ଷ ହେବ। ବନ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବାଘକୁ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରିପାର୍ଶ୍ବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
- Dec 12, 2025 08:04 IST
ବସ୍ ଓଲଟି ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଅମରାବତୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆଲୁରି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରାୟ ନଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତୁରୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରାଚଳମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘାଟ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏକ ପୁଲିସ ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅଲ୍ଲୁରୀ ସୀତାରମ ରାଜୁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଦିନେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତମାନେ ଭଦ୍ରାଚଳମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
- Dec 12, 2025 07:41 IST
ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବେ ମାଓ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ
ଭୋପାଳ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲାଘାଟ, ମଣ୍ଡଲା ଏବଂ ଡିଣ୍ଡୋରିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ୩୬ ବର୍ଷ ଧରି ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଭୟର ଛାୟା ତଳେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବେ ମାଓ ହିଂସାରୁ ମୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଜୋନରେ ସକ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ୪୨ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ୪୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।
- Dec 12, 2025 07:38 IST
ଭେନେଜୁଏଲା ପ୍ରତି ରୁଷର ସମର୍ଥନ
ମସ୍କୋ: କ୍ରେମଲିନ୍ କହିଛି ଯେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସହ ଏକ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ୍ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୁଟିନ୍ ଭେନେଜୁଏଲା ପ୍ରତି ରୁଷର ସମର୍ଥନକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
- Dec 12, 2025 07:10 IST
କଶ୍ମୀରରେ ବରଫର ଚାଦର
ଶ୍ରୀନଗର: କଶ୍ମୀରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ପତଳା କୁହୁଡ଼ି ଘୋଡାଇ ଦେଇଛୀ। ଜୋଜି ଲା ପାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -୧୮.୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮.୬ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଡିଭିଜନର ଭାଦରୱାହରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର ଉପର ଭାଗରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ ଘୋଡାଇ ଦେଇଛି। ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବରଫ ହୋଇଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ତାପମାତ୍ରା ମାନାଇସ୍ ୨ଡିଗ୍ରିକୁ ଖସିଛି।