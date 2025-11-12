ଆଜି ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବୋତସୱାନା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ବୋତସୱାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ଭୁଟାନ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟିର ବୈଠକ କରିବେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର G7 ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଓଟାୱା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁପରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଶିବସେନାର ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ପ୍ରତୀକ ଉପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ।

