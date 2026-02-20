- Feb 20, 2026 07:10 IST
ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ: ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୱାଶିଂଟନରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ଗାଜାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପାରାଗୁଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ପେନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମଜାରେ କହିଥିଲେ, ଯୁବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହିବା ସର୍ବଦା ଭଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯୁବକ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ୪୭ ବର୍ଷୀୟ ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ପେନା ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଗୁଏର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ କଲୋରାଡୋ ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଜାର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଯୋଗଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତି କମରେ ୧ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ୬.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେରିକୀୟ ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
- Feb 20, 2026 07:08 IST
ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଶାହ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର ଆସାମରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-II ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଯାହାର ବ୍ୟୟ ୨୦୨୮-୨୯ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬,୮୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୧୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅମିତ ଶାହ ଆସାମର କଛାର ଜିଲ୍ଲାର ନାଥନପୁରରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
- Feb 20, 2026 07:05 IST
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳରେ ତୁଷାରପାତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନବେଳା ଗରମ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହିମାଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୪ଡିଗ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- Feb 20, 2026 07:01 IST
ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚିଠା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚିଠା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବଜେଟ୍ ପେଡ଼ିରେ କ’ଣ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସେ ୨,୯୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ ୩ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁପାରେ।
ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିସ ଅନୁସାରେ ଚଳିତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ପାଣ୍ଠି ପରିମାଣ କମିବ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସେହି ଅଭାବକୁ ଭରଣା କରିବେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଓ ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୬୫,୦୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଏସ୍ଡିପି)ର ୬.୧୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ସରକାର ସେଥିରେ ବଡ଼ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
🔴 LIVE | News Updates 20 February 2026: ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅପ୍ଡେଟ୍ ଖବର; ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଜି; ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ।
Advertisment
Advertisment
Sambad is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp