- Feb 24, 2026 07:32 IST
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ
ମେରଠ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମେରଠ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇ ମହିଳା ଏବଂ ୩ ଜଣ ଶିଶୁ ପୋଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଇକବାଲ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର କିଦୱାଇ ନଗରରେ ରୁହନ୍ତି। ସୋମବାର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାତି ୯ଟା ୩୦ରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ।
- Feb 24, 2026 07:14 IST
୧୨ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫେବ୍ରୁଆରି ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଗରମ ଅନୁଭବ କରାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
🔴 LIVE News Updates 2026 February 24: ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ତିନି ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ; ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ।
Advertisment
Sambad is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp