ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 05, 2026 07:28 IST
ଉମର ଖାଲିଦ, ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଫଇସଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜେଲରେ ଥିବା ଛାତ୍ର କର୍ମୀ ଉମର ଖାଲିଦ ଏବଂ ଶାର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସୋମବାର ଦିନ ଜଣାପଡିବ। ୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସହିତ ଜଡିତ ବୃହତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ସହିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି।
ବିଚାରପତି ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଏବଂ ଏନଭି ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (ନିବାରଣ) ଆଇନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି।
- Jan 05, 2026 07:14 IST
ଆସାମରେ ଭୂମିକମ୍ପ; ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୫.୧
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (ଏନ୍ସିଏସ୍) ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଆସାମର ମୋରିଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫.୧ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଭୋର ୪ଟା ୧୭ ମିନିଟରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୨୬.୩୭ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୯୨.୨୯ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଥିଲା।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆସାମର କିଛି ଅଂଶରେ ଲୋକମାନେ ମୃଦୁରୁ ମଧ୍ୟମ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।