- Jan 24, 2026 07:30 IST
ପାକିସ୍ତାନରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୫ଜଣ ମୃତ
ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶର ଡେରା ଇସମାଇଲ ଖାନ ସହରରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସଆଇ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ତେହେରିକ୍-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁର ଆଲାମ ମେହସୁଦଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୁର ଆଲାମ ମେହସୁଦଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଘରେ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନାଚଗୀତ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକ ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ବ୍ୟାପକ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆହୁରି ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ସବୁଠି ବିକୃତ ଶରୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲା।
- Jan 24, 2026 07:10 IST
ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା ମାଘ ମେଳାରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୩.୫୬ କୋଟି ହଜାର ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜ ମେଳା ପ୍ରାଧିକରଣର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ୩୫.୬ ନିୟୁତ ଭକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ତ୍ରିବେଣୀରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ବିଶ୍ୱାସର ଏହି ବୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ଏହା ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।
ମେଳା ଅଧିକାରୀ ରିଷିରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୬ ମାଘ ମେଳାରେ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମାଘ ମେଳାର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ନାନ ମହୋତ୍ସବରେ କଳ୍ପବାସୀମାନଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ସଙ୍ଗମରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ।
- Jan 24, 2026 07:04 IST
ସିମଲା ଏବଂ ମନାଲିରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଷାରପାତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଅମୌସୁମୀ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
ସିମଲା ଏବଂ ମନାଲିରେ ଋତୁର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ କାଶ୍ମୀରର ଦେଶ ସହିତ ସଡ଼କ ଏବଂ ବିମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାନବାହାନର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପୁଞ୍ଚ ଦେଇ କାଶ୍ମୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଗଲ ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
- Jan 24, 2026 07:01 IST
ଆଜି ୬୧ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି ୬୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୮ତମ ରୋଜଗାର ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ସଂଗଠନରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଦେଶର ୪୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରୋଜଗାର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ରୋଜଗାର ମେଳା’ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ରୋଜଗାର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ମନୋନୀତ ଏହି ନୂତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।