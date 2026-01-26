ଆଜି ଆସିଛି ଜାନୁଆରୀ ୨୬, ୨୦୨୬। ଭାରତ ଏହାର ୭୭ ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କେବଳ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ର ଐତିହାସିକ ୧୫୦ ତମ ବାର୍ଷିକୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Jan 26, 2026 07:06 IST
ଭାରତର ଶକ୍ତିର ଝଲକ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଆଜି ଏହାର ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ।
- Jan 26, 2026 07:04 IST
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତର ଝଲକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରେଡ୍ ସକାଳ ୯:ଟା ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହା ଦୂରଦର୍ଶନର ସରକାରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପରେଡ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମତାମତ ଦିଆଯିବ।