- Nov 29, 2025 07:17 IST
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜୟସ୍ବାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
କାନପୁର: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସ୍ବାଲ ୧୯୯୯ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନପୁରରୁ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କାନପୁରରୁ ତିନିଥର ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସ୍ବାଲ କାନପୁରର ମେୟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସ୍ବାଲଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଚରଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏହି ଅପାର କ୍ଷତି ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ।
- Nov 29, 2025 06:59 IST
ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ପାଲଟିଲା ଭାରତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ ପାୱାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରୁଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।
ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହାର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି। ସୂଚକାଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଜାପାନ, ରୁଷ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭଳି ଦେଶକୁ ଭାରତ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ୧୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।