- Feb 08, 2026 08:16 IST
ତୋଶାଖାନା ମାମଲା: ଇମ୍ରାନ-ବୁଶରାଙ୍କୁ ୧୭ ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୋଶାଖାନା-୨ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୧୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ମହଙ୍ଗା ଉପହାରର ବେଆଇନ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ। ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାୱଲପିଣ୍ଡିର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡିଆଲା ଜେଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଶନିବାର ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଶାହରୁଖ ଅର୍ଜୁମନ୍ଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଏବଂ ବୁଶରା ବିବିଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୪୦୯ (ଅପରାଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଭଙ୍ଗ) ଅନୁଯାୟୀ ୧୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ୭ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
- Feb 08, 2026 07:50 IST
ସାଇବର ଅପରାଧ: ୯୫୫ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଇବର୍ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଅପରେସନ୍ ସାଇହକ୍ ୩.୦ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଢାଉ କରି ୯୫୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ଅଭିଯାନ ଫେବ୍ରୁଆରି ୫ ଏବଂ ୬ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ଭାବରେ ମୋଟ ୬,୫୫୨ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ନଜର ରଖା ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୬୦୮ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଏଫଆଇଆରରେ ୨୬୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୯୯ ନୂତନ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୩,୧୮୦ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ୬୨୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିଲା।
- Feb 08, 2026 07:29 IST
ରୁଷରେ ୪ଜଣ ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ଗଣରାଜ୍ୟ ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନର ଉଫାରେ ଥିବା ଏକ ମେଡିକାଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଛୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଶନିବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଉଫାରେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ କହିଛି ଯେ ଏହା ରୁଷର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ କାଜାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉଫା ଯାଇଛନ୍ତି।
- Feb 08, 2026 07:16 IST
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ-ହିମାଚଳରେ ବର୍ଷା- ତୁଷାରପାତ ସମ୍ଭାବନା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶସାରା ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ରୁ ୨୩ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପର୍ବତମାଳାରେ ପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାଗ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି, ଟାବୋ, କୁକୁମସେରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼, ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
