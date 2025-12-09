ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Dec 09, 2025 07:19 IST
ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଚାଳକ ମୃତ
ବାମନାଳ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା-ନିମାପଡା ରାସ୍ତାର ସାଇ ସନ୍ତୋଶୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅଂଚଳର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ (୨୮) ବୋଲି ଜଣା ପଡିଛି। ସେ ନିମାପଡା ଥାନା ଧବଳେଶ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉହାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୋଉକୁ ନିଜ ଗାଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାଡ଼ି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସାଇ ସନ୍ତୋଶୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ନିମାପଡା ରୁ ବଳଙ୍ଗା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ କହ୍ନେଇ ୧୦ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଓ ଗୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବଳଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିମାପଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହ୍ନେଇଙ୍କୁ ମୃତ ଗୋଷଣା କରିଥଲେ।
- Dec 09, 2025 07:17 IST
ଆଜି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ସାହ
କଟକ: ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ଦୁଇ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ୬୦ ଦିନ ପରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଇସିସି ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଅଭିଯାନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦେବା, ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲୟକୁ ଜାରି ରଖିବା, ଦଳୀୟ ସମନ୍ବୟକୁ ସଜାଡ଼ିନେବାକୁ ରହିଛି ସୀମିତ ସୁଯୋଗ। ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ। ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନର ପୂର୍ବୋଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ଐତିହ୍ୟଭରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ଶୃଙ୍ଖଳା। ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାରବାଟୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ଣରେ ଜୋରଦାର୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ସଂଧ୍ୟାରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଘରୋଇ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ୍ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ୦-୨ରେ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ୨-୧ରେ ଜିତି ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏବେ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନୂଆ ଆହ୍ବାନ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନା ଏହି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଛି। କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ।