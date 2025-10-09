ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ତଥା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ଜୋରଦାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି।
ଆଇନ ସ୍ନାତକ ମାଝି (୬୩) ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। "ଆମର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ," ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି(ପିସିସି) ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଜାରି ରହିଛି। କିଏ ପ୍ରାଥୀର୍ ହେବେ ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଦୌଡ଼ରେ ୨୦୧୯ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ; ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଜୈନ; ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେନେଇ ଜୋରଦାର ଅଙ୍କକଷା ଜାରି ରହିଛି।
ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ହରାଇଥିବା ସ୍ଥତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି। ଭକ୍ତ ଦାସ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ନୂଆପଡ଼ା ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ତିନିଥର ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଓପିସିସି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ବିଜେପି ପାଇଁ, ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଏହା ଦଳର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ପରୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଇଟି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଗସ୍ତ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସ୍ମାରକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୧,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକସ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଜନମତରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବିଜେପିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଜାରି ରହିଛି। କିଏ ପ୍ରାଥୀର୍ ହେବେ ସେନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଦୌଡ଼ରେ ୨୦୧୯ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ଯଦୁମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ; ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଏନଏସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଜୈନ; ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିତିଥିବା ବିଜେଡି ପାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଦଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିରୁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେନେଇ ଜୋରଦାର ଅଙ୍କକଷା ଜାରି ରହିଛି।