ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ ଓଡ଼ିଶା ଗଞ୍ଜାମର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ଜାତୀୟ ୟୁଏଭି ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନବସୃଜନ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନବହୀନ ବିମାନ (ୟୁଏଭି) ଚଳାଚଳ ହବ୍ ରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଜର୍ମାନୀର ମାଗଡେବର୍ଗ-କଚଷ୍ଟେଡ୍ ବିମାନବନ୍ଦର, ଆମେରିକାର ଗ୍ରିଫିସ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଡେନମାର୍କର ହାନ୍ସ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ୍ ଆଣ୍ଡରସେନ୍ ବିମାନବନ୍ଦର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ଲୋନକ୍ୟୁରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଶାନନ୍ ବିମାନବନ୍ଦର ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଐତିହାସିକ କରୁଥିବା ବିଷୟ କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା ନିଜସ୍ୱ ଡିପ୍-ଟେକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ BonV Aero ସହିତ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନବସୃଜନ କେବଳ ବିଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ମାନଙ୍କ ରୁ ଆସେ ନାହିଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉଠିପାରିବ ଏବଂ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକାର ଦେଇପାରିବ।
ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦର ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନବନ୍ଦର ହେବ ଯାହାକୁ ଏକ ଲାଇଭ୍ UAV ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଭାବରେ ପୁନଃଉଦ୍ୟୋଗ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ, ଅପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହା ଏପରି ଏକ ପ୍ରକାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯାହା କେବଳ କିଛି ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ସେହି ଲିଗ୍ ରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ Wings India 2026 ରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ BonV Aero ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ସବରେ ଭାଷଣ ଦେଇ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢୀ, (IAS) କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଗତିଶୀଳତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। BonV Aero ପରି ଗଭୀର-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ଷମତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାରୁ, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରମାଣିତ ଭୂମି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ନିୟାମକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମିଳିତ ଭାବରେ କମ୍-ଉଚ୍ଚତା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆକାର ଦେବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତୀୟ ନୀତିରେ ଅବଦାନ ଦେବା।"
B‑MAAN ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ, କରିଡରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିକଶିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାର୍ମ ପରୀକ୍ଷଣ, AI-ଚାଳିତ ନାଭିଗେସନ୍, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆକାଶମାର୍ଗ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା UAV କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତ ମାନବହୀନ ବିମାନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ନିୟୋଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। BonV Aeroର ସିଇଓ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଗଭୀର-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
"ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଭାରତକୁ ତାହା ଦିଏ ଯାହା କେବଳ କିଛି ଦେଶ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ-ଆକାଶ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଡର ଅଛି। ଆମ ପରି ଏକ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ, ଏହା ବାସ୍ତବ-ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ମିଶନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲଞ୍ଚପ୍ୟାଡ୍। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଗଭୀର-ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରନୱେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ଏହା ପାଇବା ଉଚିତ।" ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭୂଗୋଳ ଏହାକୁ BVLOS ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିତରଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଦି ମିଶନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବେସାମରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ପରୀକ୍ଷାସ୍ଥଳ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରେ।
BonV Aeroର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତାଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି 60 କିଲୋମିଟର BVLOS ମିଶନ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଭାରୀ-ଉଠାଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, BonV Aero ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡିପ୍-ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଉତ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁନାହିଁ ବରଂ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନବବିହୀନ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରବେଶପଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବିମାନବନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭାରତକୁ ମହାକାଶ ଉଦ୍ଭାବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରତୀକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।