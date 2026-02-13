ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲୋକଭବନ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ‘ଇ-ଲୋକଭବନ ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍’ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରି ବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛିl ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀଏଟ ସହିତ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ୱେବ୍-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଲୋକଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସାକ୍ଷାତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ନବସୃଜନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଲୋକଭବନର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଭବନ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଏକ ନେଟ୍-ଜିରୋ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ କାରକେଡରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି I ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଲୋକଭବନ ପରିସରରେ ବିକଶିତ ଏକ ପରିବେଶ ପାର୍କ "ଅଟଳ ବନ" ଲୋକଭବନରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ନବସୃଜନର ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି।
ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧୁନିକ, ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ, ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁବାର ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ‘ଇ-ଲୋକ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକକ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅନୁକୂଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି।
ଏହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ, ବାସ୍ତବ ସମୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ (ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ସ୍ଟାଟସ ଟ୍ରାକିଂ), ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ SMS ଆଲର୍ଟ, ଡିଜିଟାଲ୍ QR-ଆଧାରିତ ଇ-ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବେଶ ଯାଞ୍ଚକୁ ସୁଗମ କରିବ। ଏହା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ (ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜିଡ଼) ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, ୱେବସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ଲୋକଭବନର ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟୁର୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁରୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହା ଏକ ସଂରଚିତ, ଭୂମିକା-ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରେ।
ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ସାକ୍ଷତ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ, ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ସାକ୍ଷାତ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଜାଣି ପାରିବେl ଅନୁରୋଧ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି whatsApp ଓ SMS ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ QR-ଆଧାରିତ ଇ-ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଂଚିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ ପତ୍ର (ରିମାଇଣ୍ଡର) ପାଇପାରିବେ। ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଅନୁମୋଦିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l
ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଇ-ଲୋକ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା’ର ପ୍ରଚଳନ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶାସନ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୂଚତ କରେ। ସାକ୍ଷତ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବ ହ୍ରାସ କରିବl ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ, ଲୋକ ଭବନ ଓଡ଼ିଶା ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଶକ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛିl ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କମିଶନର-ତଥା- ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ ଏବଂ ଲୋକ ଭବନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।