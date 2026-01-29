ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ସଭାପତି ଅଜୟ ବାଙ୍ଗାଙ୍କ ମୋର ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସହଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସାମାଜିକ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶୀଦାର କଲି ଯାହା ୨.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉପକରଣ ରୁମ୍ ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର (ସିଟିଟିସ) ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା, ନୀତି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାଗତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: NDA: ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଏନ୍ଡିଏ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଜିତିବ
ଆମେ ‘ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲୁ। ଏହି ସହଭାଗୀତା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସୁଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ଡି.କେ ସିଂହ, ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Child Dead: ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ