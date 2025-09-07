ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡା ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଇଶା ଗ୍ରାମୋତ୍ସବମ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି କ୍ରୀଡା ପଡ଼ିଆରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି।
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ରହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଦ୍ବିତୀୟରେ ଡିଭିଜନାଲ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲଷ୍ଟରସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଏବଂ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିନରେ ପିପିଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଭଲିବଲ୍ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କଟକର ଓଏସଏପି ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୩୭ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୪ ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଏବଂ କଟକରେ ତଥା ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଗ୍ରାମୋତ୍ସବମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଦିନମଜୁରିଆ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କ୍ଲଷ୍ଟର-ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ରେ ଡିଭିଜନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଇଶା ଗ୍ରାମୋତ୍ସବମ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ୩୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ୫,୦୦୦ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦଳରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ମହାକୁମ୍ଭର ଫାଇନାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ କୋଏମ୍ବାଟୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଜେତା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କ ପାଇଁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ।
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତା ସଦଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇଶା ଗ୍ରାମୋତ୍ସବମ୍ ଫିଟନେସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି, ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏବଂ ସାମୁହିକ ଜୀବନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଦ୍ବାରା ଓନିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ପିଲାଙ୍କ ମେଡ଼ାଲ ପାଇବା ସ୍ବପ୍ନ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପାରୁଛି।
Odisha | isha gramotsavam 2025