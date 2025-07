କଂଗ୍ରେସର ‘ହାତ’ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରିପଡୁଛି । ଯେବେଠୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରୁ ସରକାର ଉପରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସତ୍ତାରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି ଅଦେଖା ଶକ୍ତି । ଘଟଣା ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି.. କଂଗ୍ରେସ ପୂରା ଜୋସରେ ସରକାରକୁ ଘେରୁଛି । ଯଦିଓ ବିଜେଡି ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଓଡିଶାରେ ଉଭା ହୋଇଛି ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ଏବଂ ବିଜେଡି ଆଗରେ ଥାଇପାରେ ହେଲେ ସରକାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବାରେ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ବି ପଛରେ ପଡ଼ିନି । ବିଧାନସଭା ହେଉ କି, ରାଜରାସ୍ତାରେ....ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭଳି କଂଗ୍ରେସ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ପକାଉଛି ବି.. ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଗତକାଲିର ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ।

ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ

ବାଲେଶ୍ଵର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ବିରୋଧ କରୁଛି ତାହା ହିଁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ଧିରେଧିରେ ଦଳର ଫେରୁଛି ବଳ । ଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ହେଉ କି ଓଡିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ବାଲେଶ୍ଵର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଦିପାଦ ଆଗରେ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ । କାରଣ ବିଜେଡି ବାଲେଶ୍ଵରରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ସହ ମିଶି ସାରା ଓଡିଶାରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କଲା । ସେହିପରି ବିଜେଡି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ନାରାବାଜି ସହ ପ୍ରତିବାଦ କଲା । କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଇଦେଲା କି ହମ୍ ଭି କିଶିସେ କମ୍ ନେହିଁ..

ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଖାଲି ପ୍ରତିବାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ପଲ୍ଲୀର କଥାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାଇଛି । ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ଫୁଲ୍ ଜୋସରେ ଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରେସମିଟ କରି ବର୍ଷିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ଏବଂ ଅଳକା ଲମ୍ବା । ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଅଳକା ଲମ୍ବା ଓଡିଶା ଆସି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କଂଗ୍ରେସର ପୋଷ୍ଟର ଗର୍ଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବାଲେଶ୍ଵର ଘଟଣା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ବି ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଦଳ

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ଵର ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ନବକଳେବର ପରେ ବଳ ପାଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏଥିସହ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଖୋଲିବ ମହିଳା ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ସେଲ । ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ମହିଳା ମାନେ ଏହି ଆପରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରି ପାରିବେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଭକ୍ତଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସର ଭାଗ୍ୟ

ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି । ଯେବେଠୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର କମାଣ ଧରିଛନ୍ତି, ସେବେଠୁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ନଜର ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ନେତାମାନେ ସବୁ କନ୍ଦଳକୁ ଭୁଲି ଏକାଠି ହେଲା ଭଳି ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ବସିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହାକି ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସହ କଂଗ୍ରେସ ଯେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବି କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି ।

OPCC President Sh. @BHAKTACHARANDAS ji , @MahilaCongress President @LambaAlka ji, @OdishaPMC President Smt Meenakshi Bahinipati ji and women leaders of the state discussed about rise in women crime in Odisha state.



Congress will fight for women's safety and security. pic.twitter.com/FiZzGgdoPg