ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିବିଧତା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇ ଟାଟା ପାୱାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡିକ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ‘ନୂଆ ଆରମ୍ଭ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରୁ ବିରତି ନେଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିବା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ, ଏହି ଅଭିଯାନ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହା ଟାଟା ପାୱାର ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡିକର ଏକ ସମାବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ବୃତ୍ତିଗତ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ‘ନୂଆ ଆରମ୍ଭ’ ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିସକମ୍ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଭାବାନ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ଡିସକମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପେଶାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ସାତ ଜଣ ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବିବିଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କ୍ୟାରିୟର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ପ୍ରଫେସର ତଥା ଟିପିଏନଓଡିଏଲ୍ ଏବଂ ଟିପିଡବ୍ଲୁଓଡିଏଲ୍ ର ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମୋନିକା ସିଂଘାନିଆ, ଟାଟା ପାୱାରର ଚିଫ୍ ଓଡିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଜନେସ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ କାଲେ, ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ର ସିଇଓ ଶ୍ରୀ ଅରଭିନ୍ଦ ସିଂହ ଏବଂ ଚିଫ୍ ବିଏଚ୍ଆର ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡିକର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଟାଟା ପାୱାରର ଚିଫ୍ ଓଡିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବିଜନେସ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ କାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟାଟା ପାୱାରରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ବିବିଧତା ଏବଂ ସମାବେଶୀକରଣ ହିଁ ସାଂଗଠନିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି। ‘ନୂଆ ଆରମ୍ଭ’ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ।
ଡକ୍ଟର ମୋନିକା ସିଂଘାନିଆ ପୁଣିଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ମହିଳା ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ପରିବେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଟାଟା ପାୱାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ଲିଙ୍ଗଗତ ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସମାବେଶୀ କର୍ମଶକ୍ତି ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ।
‘ନୂଆ ଆରମ୍ଭ’ ଅଭିଯାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ୨୦୨୬ର ବିଷୟବସ୍ତୁ “ଗିଭ୍ ଟୁ ଗେନ୍” ର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ, ଟାଟା ପାୱାର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଡିସକମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସମ୍ବଳ ମିଳେ, ତେବେ ସମାଜରେ ନୂତନତା, ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।