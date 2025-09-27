କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିବାହ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସମୟରେ, ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ "ଆବଶ୍ୟକତା" ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଜମାକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଦାଏର ଏକ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀପାଦଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଜମାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଆଇନ ତିନୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି, ବୈବାହିକ ଏବଂ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଦି ରହିଛି। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ପାଣ୍ଠିର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମେସର୍ସ ପର୍ଶୁରାମ ପଣ୍ଡା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଡିଏସଜିଆଇ ପିକେ ପାର୍ହି କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ, ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ସମୟ ଜମା ଯୋଜନା, ୨୦୧୯ର ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ୮(ଘ) ପ୍ରତି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସ୍ଥାୟୀ ଜମାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଜମାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନଗଦକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦଣ୍ଡ ଓକିଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ୮(ଘ)ର ଚାରି ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅସମୟ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଜମାର ଅବଧି।
କୋର୍ଟ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବାରରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜମାରେ ଥିବା ପାଣ୍ଠି ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜମାରେ ରଖୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ, କୌଣସି ଜିନିଷର ମାଲିକ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହକଦାର୍, ଯଦି ଆଇନ ଅନ୍ୟଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରେ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓକିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ଯେ ଉକ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ନିୟମ ଜମାର ଅସମୟ ନଗଦକରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଷ୍ଟକର।
ଏହା ଏକ ବିଧି/ଆଇନ ନୁହେଁ। ଏହା କେବଳ ଅଧସ୍ତନ ଆଇନ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟବିବରଣୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେପରିକି "ଜମା ଅକାଳ ନଗଦୀକରଣ/ଜମା ଉଠାଣ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ"। ନିୟମ ୮(ଘ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତଥାପି, ନିୟମର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଜମା ଉପରେ ଦେୟ ସୁଧର ହାର, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ। ଉପରୋକ୍ତ ପାଠ୍ୟ ସହିତ ଏପରି ନିୟମକୁ ଅକାଳ ଉଠାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ, ଏହି କୋର୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଣ କରାଯିବା ସମୟରେ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ" ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଥିବା କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।