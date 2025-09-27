ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭାରତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 'ନମୋ ଯୁବ ସମାବେଶ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟେଲିକମ୍, ରେଳବାଇ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ୯୭,୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା‌ରେ ବୃଦ୍ଧି। ଏଥି ପାଇଁ ୩୭,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ  କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କରିବ। 


ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ୨୬,୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସେବାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଇଏସଡିଏମ ପାର୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।

ଆଠଟି ଆଇଆଇଟିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଏକ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ  ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ଏହି ବୃହତ ବିକାଶ ଅଭିଯାନ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ, ବିଶେଷକରି ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଶକ୍ତ ସମାଜ ହେବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୋଦୟ ନକ୍ସାରେ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ବାକ୍ଷର ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ  ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ  ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବା  ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶଧାରାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ୨ଜି, ୩ଜି ଏବଂ ୪ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା।

ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।

ବିଏସଏନଏଲ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ୪ଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ।ବିଏସଏନଏଲର ସଫଳତା ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।

ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ୪ଜି ଟାୱାର ସହିତ, ବିଏସଏନଏଲ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୩୦ ହଜାର ଗ୍ରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇବ, ଯାହା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା କଷ୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।

ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ୭୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ୪.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ।

୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେଉଥିଲେ।

୨୦୧୭ରେ ଜିଏସଟି ପ୍ରଚଳନ ପରେ, ଟିକସ ବୋଝ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଏସଟି  ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କେବଳ ୫,୦୦୦ ରୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମ୍ କରୁଛି।

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଆସିଛନ୍ତି । ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରଠାରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ ଥର ଓଡିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି, ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି।