ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମେରାଇନ୍ ପ୍ସାଟିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ଏମଏସପି) ଢାଞ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଦେଶର ନଅଟି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଆରୁମୁଗମ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ-ନରୱେ ସହଯୋଗୀ ସମୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ମଏସପି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭୂ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଇଏସ) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଉପକୂଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (ଏନସିସିଆର) ସହିତ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ।
ଏମଏସପି ପରିବେଶଗତ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆମର ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳ ସହିତ, ଆମେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦର ଏକ ପ୍ରମାଣ-ଭିତ୍ତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଶକ୍ତି, ପରିବହନ, ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ, ଜଳକୃଷି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦକ୍ଷ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ, ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏମଏସପିର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏନସିସିଆର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ।
ଗର୍ଗ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ, ଏମଏସପି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ କମିସନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଟିରେ ଅଂଶୀଦାର ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଏନସିସିଆର ସହିତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏମଏସପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ୫୭୫ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳ ପ୍ରାୟତଃ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଛି। ଉପକୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମାଛ ଧରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମଏସପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ, ଉପକୂଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ।