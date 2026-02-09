ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପତ୍ର ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ପିଆଇବି) ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱରେ କେରଳ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲିମିଟେଡ୍ (କେଏମଆରଏଲ) ଅଧୀନରେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସହରୀ ଜଳ ପରିବହନ ସେବା ପାଲଟିଛି। ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କୋଚି ଜଳ ମେଟ୍ରୋର ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଢାଞ୍ଚା ବିଷୟରେ କେଏମଆରଏଲର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ କେଏମଆରଏଲର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ଜଳ ପରିବହନ) ଏବଂ କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶାଜି ପି. ଜନାର୍ଦ୍ଦନନ, କେଏମଆରଏଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ପ୍ରକଳ୍ପ) ଡକ୍ଟର ଏମ.ପି. ରାମନାଭାସ ଏବଂ କେଏମଆରଏଲର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କେ.କେ. ଜୟକୁମାର ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୫ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୩ରେ ଉଦଘାଟନ ହେବା ପରଠାରୁ, କୋଚି ଜଳ ମେଟ୍ରୋ ୬୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଛି। ଏଥିରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ପରିବହନ ସୁବିଧା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ନୌକା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଗୁଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଏ।
କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଦ୍ୱୀପାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଲଭ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଏଥିସହିତ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ କରୁଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ମଡେଲ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ଏହି ଜଳପଥକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଭାରତର ସମନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ କୋଚି ଜଳ ମେଟ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଜଳମାର୍ଗ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କଟକର ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ୍, ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳ, ହରିଣ ପାର୍କ, ଚହଟା, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମୁଣ୍ଡଳୀ ସେତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡାପଡା ଭିୟୁ ପଏଣ୍ଟ ସାମିଲ ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ମହତ୍ୱକୁ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଆଣିପାରିବ।