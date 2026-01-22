ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 'ଓଡିଶା କୃଷି ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ NDMA ଓ OSDMA ସହାୟତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବୁଝାମଣା ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ୍ ୧୪୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହଭାଗିତା ଅଂଶଧନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ICRISAT, IRRI, ଓ ICAR-CRIDA ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାସହିତ ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସହଭାଗୀତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଶୋଧନସବୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମତି ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଚାଷ ଜମିରୁ ଭୂଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜଳ, ମାଟି, ଫସଲ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ଏକ ପୁଞ୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସୁଫଳ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏକ ସରଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମରୁ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କୋମନା ବ୍ଲକ (ନୂଆପଡା), କୋଷାଗୁମୁଡା ବ୍ଲକ (ନବରଙ୍ଗପୁର) ଏବଂ ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ) ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୨୪,୦୦୦ ପରିବାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସମୟାନୁସାରେ ବିହନ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବଣ୍ଟିତ ପୁନଃ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍, ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣ ଏବଂ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ସହିତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥିର ଅମଳ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବଢୁଥିବା ଫସଲ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବ୍ୟାପକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ମାନକ ସୂଚକାଙ୍କ, ଅମଳ, ଫସଲ ତୀବ୍ରତା, ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, ଉନ୍ନତ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିବାର ଆୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବ।
କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା, ICRISATର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ପାଠକ; ICAR-CRIDA ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଭି. କେ. ସିଂହ; IRRIର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବିହନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ପରିଚାଳନା ପ୍ରମୁଖ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାତୀ ନାୟକ ଏହି ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ, ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କମଳ ଲୋଚନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଦୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା।
