ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଅନଲାଇନ୍ ଯାନବାହନ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ମନ୍ଥର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (ଏମଓଆରଟିଏଚ) ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଆରଟିଓ) କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ, ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପରମିଟ୍ ଏବଂ ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର ଭଳି ୫୮ଟି ନାଗରିକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ କେବଳ ୨୩ଟି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୮ଟି ଗାଡ଼ି ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ଏବଂ ୫ଟି ସାରଥି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଚିଠି ଲେଖି,ଏମଓଆରଟିଏଚ ସଚିବ ଭି ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବାହନ ଏବଂ ସାରଥି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉମାଶଙ୍କର ଆହୁଜାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପରିବହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଜତା ଏବଂ ଜୀବନଧାରଣର ସହଜତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସମୟୋଚିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହାୟତା ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯୋଗାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସ୍ଥିତି ଆଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଥିବା ସେ ଚିଠିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ବାହନ ଏବଂ ସାରଥି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଆଧାର-ପ୍ରମାଣିତ ଅନଲାଇନ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି।