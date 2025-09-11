ନୂଆପଡ଼ା: ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡେ଼ନ ଥାନା ଡୋର୍କାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୃତକ ଯୁବକ ପର୍ଶୁରାମ ସତନାମୀ(୪୦) । ଏବେ ମୃତଦେହ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖା ଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ଡୋର୍କାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ପର୍ଶୁରାମ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋଭ ସତନାମୀ(୪୫) ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଚାଷକାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ।
ସେଠି ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାରୁ ପର୍ଶୁରାମ ଓ ଲୋଭା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପର୍ଶୁରାମ ଓ ଲୋଭାଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ।
ସେଠି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ଲୋଭାଙ୍କ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି।