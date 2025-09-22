ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ୧୭୩୫ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର-ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ କେତେ? ) ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ପାରାମେଡିକ୍ସଙ୍କ କେତେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପଦବୀରେ ୪୯% ଖାଲି, ସିଏଚସି ରେ ୬୬% ଖାଲି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପଦବୀରେ ୭୪% ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏବେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ବିଶେଷକରି ଆଦିବାସୀ/ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟସୀମା କ’ଣ ରହିଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏବଂ କେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ (କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି, ଟେଲିମେଡିସିନ୍) ରହିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ୫,୦୦୦+ ଡାକ୍ତରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅଛି କି?
ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ୧:୧୦୦୦ ରହିଛି।
ୟବର୍ତ୍ତମାନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ୧:୧୭୩୫ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରାମେଡିକଙ୍କ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଏବଂ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଓପିଏସସି, ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଡିଏମଏଫ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା / ଏସଆର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏ ଏବଂ ପିଏଚଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଡାକ୍ତର ପଦବୀରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭିତ୍ତିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ / ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ୮୭୭ସଂଖ୍ୟକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଓପିଏସସିକୁ ଏହି ବିଭାଗ ଚିଠି ନମ୍ବର ୪୫୭୯ରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୫୨୪୮ ଟି ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଅଛି। ଓପିଏସସିରୁ ସୁପାରିଶ ପାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।