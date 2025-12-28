ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜୟଶ୍ରୀ ନାମକ ଏକ ତିନି ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବାଘୁଣୀଶନିବାର ତିନୋଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରବିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ବାଘୁଣୀ ପାଖରେ ମାତୃତ୍ୱଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭାବ
୧୦୧ ଦିନର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶାବକ। ଜୟଶ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୧୭, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ଅମିତ ସହିତ ମିଳନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିବାରୁ, ବାଘୁଣୀ ପାଖରେ ମାତୃତ୍ୱଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବାଘୁଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାବକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମ ଶାବକଟି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୫୫ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜୟଶ୍ରୀ ନିଜ ଶାବକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାରୁ, ଚିଡ଼ିଆଖାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନବଜାତକୁ ତୁରନ୍ତ ନବଜାତ ଯତ୍ନ ୟୁନିଟ୍ (NCU)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଶାବକକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି।
ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୩୪ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାବକଟି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ବାଘୁଣୀ ଭୁଲବଶତଃ ଦ୍ବିତୀୟ ଶାବକ ଉପରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଶାବକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।ଅପରାହ୍ନ ୪:୫୫ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ତୃତୀୟ ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା।
ବଞ୍ଚିଥିବା ଶାବକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହସ୍ପିଟାଲର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଶାବକ ସହିତ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋଟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୨୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ଅଣ୍ଡିରା ଏବଂ ୧୧ ମାଈ ବାଘ ଅଛନ୍ତି।