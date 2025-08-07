କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ମାମଲାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାର ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲେଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଏଏସଆଇଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟାରିଆ ପଟ୍ଟମୁଣ୍ଡାଇରେ ଯୁବତୀ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଭିଯୋଗର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ଦିନ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଧମକର ଶିକାର ହେବା ପରେ ନିଜ ଦେହରେ କିରାସିନି ଢାଳି ନିଆ ଲଗାଇ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଏର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏଏସଆଇ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରୁ ପୁଅକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ୭-୮ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ପୁଅର ବ୍ଲାକମେଲିଂରେ ହତାଶ ହୋଇ, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ନେବା ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ବାପା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ମନୋଭାବ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଏସଆଇ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୋ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟୀ।
ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତହେଦ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବିକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଏହା କଟକରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ସେ ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପୁଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ କଲ୍ ଇତିହାସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
