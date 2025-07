କଟକ: ଫକୀର ମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବରେ ୭ଟି ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

#WATCH | Cuttack | Odisha Bandh | Congress MLA Sofia Firdous says, "...Today the people of Odisha are realising that they committed a huge mistake by electing the BJP government as they have no responsibility. Today, everyone is united in observing the Odisha Bandh to put… pic.twitter.com/zj76T56LYF