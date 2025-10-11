ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା (ଏସଏଏସସିଆଇ) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହୀରାକୁଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନୟନ କମିସନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମିସନର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂହ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରିକି ସ୍ଥାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଏନଓସି ଜରୁରୀ ବୋଲି ସିଂହ କହିଛନ୍ତି।
ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ପାଣିର ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ନିଗମ (ଓସିସି) ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଗମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଜଳ ଏବଂ ଆଲୋକ ସିମ୍ଫନି ଶୋ’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନଦୀର ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ମହାନଦୀ କେବଳ ଏକ ନଦୀ ନୁହେଁ; ଏହା ଆମର ପରିଚୟର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବର ଇତିହାସ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି, ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗମେଣ୍ଟେଡ୍ ରିଆଲିଟି ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରିଆଲିଟି ବ୍ୟବହାର କରି ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଯାହା ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିମଗ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଡିଜିଟାଲ୍ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଇତିହାସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।