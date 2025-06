ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଲିଥିଲା ମୋଦୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ସୋ । ମୋଦୀ ମୋଦୀ ନାରାରେ କମ୍ପୁଥିଲା ପରିବେଶ । ରାସ୍ତା ସାରା ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲବର୍ଷା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସକ । ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି । ମୋଦୀ ବି ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତ ହଲାଇ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ... ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଜନତା ମୈଦାନ ଯାଏଁ ଶୁକ୍ରବାର ଚାଲିଥିଲା ମୋଦୀଙ୍କ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରୋଡ୍ ସୋ କରି ସଭାସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ଯାଉଥିଲେ...

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi's convoy gives way to an ambulance during the roadshow in Bhubaneswar, Odisha



(Source: DD) pic.twitter.com/sNmT5EAjcz