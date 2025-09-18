ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ 'ଏକ୍ ପେଜ୍ ମା' କେ ନାମ୍ ୨.୦' ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ଖଣି ଓ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛି ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଡ୍ରିଲ୍ କୋର୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଏମସିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାମଲ, ଆଇଏଏସ,ଏକ ଚାରା ରୋପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ)ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଖୋରା, ଆଇଏଫଏସ; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ଅପରେସନ) ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାନ୍ତି; ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ମାନବ ସମ୍ବଳ) ଆଲୋକ କୁମାର ପାଲ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ବିଭ) ବନ ବିହାରୀ ପାଣି ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏସ୍ଏସହ ନିଗମର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମୁହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏଥ୍ସହ ନିଗମ ଅଧ୍ୱସ୍ଥ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଆଳୀ, ରୋଇଡା-ସି, ଜିଲିଙ୍ଗ-ଲାଙ୍ଗଲୋଟା, ବାଂଶପାଣି, ଡୁବୁନା-ସେକ୍ରାଡିହି, କାଲିଆପାଣି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ, ବାଙ୍ଗୁର, କୋଡିଙ୍ଗାମାଳି, ସୁକରଙ୍ଗୀ ଖଣି ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତୀ ସର୍ବମୋଟ ୨୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନିଗମର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଏମସି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ଵକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜର ଖଣି ଓ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରାରୋପଣ କରିଛି। ଓଏମସିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ୬୦.୦୭୪ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୨.୯ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖ୍ ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ବ, ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଅଶୋକ, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, ଶିଶୁ, କରଞ୍ଜ, ବାଉଁଶ, ବର ଭଳି ଅନେକ ବୃକ୍ଷର ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥ୍ସହିତ ଓଉ, ପିଜୁଳି, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ଅଁଳା, ଚାରକୋଳି, ଜାମୁ, କରମଙ୍ଗା, ସିତାଫଳ, ବେଲ, ପଣସ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଜାତୀୟ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି।
ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଲାଇଫ୍ର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ତଥା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ଵକୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, 'ଏକ ପେଡ ମା କେ ନାମ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତବର୍ଷ 'ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ' ଅବସରରେ ୫ ଜୁନ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏକ ଚାରା ରୋପଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମା' ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୫ ଜୁନ୍ ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି ।