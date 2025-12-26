ବିନିକା: ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପୁଲିସ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ବିନିକା ଥାନା ଦେଣ୍ଡୁପଦର ଗାଁର ୪୮ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପର୍ଡିଆ। ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ଥାନା ଜାମପାଲି ଛକରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 

ଗୁରୁବାର ରାତି ସାଢେ ଦଶଟାରେ ବିନିକା ଥାନା ଦେଣ୍ଡୁପଦର ଗାଁର ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପର୍ଡିଆ  ରାସ୍ତା କଡରେ OD17 A E-3480 ଟ୍ରକ ଅଟକାଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଵିନିକା ପୁଲିସମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।।

ଅଭିଯୋଗ ମିଛ, କହିଲେ ଆଇଆଇସି

ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଆହତ ହୋଇ ବିନିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିନିକା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ  ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ ମିଛକଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଜାହାର