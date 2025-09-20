ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବ୍ରହ୍ମପୁର: ୭୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଗରମାଳା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଡାଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ସବୁଜ ବନ୍ଦର ଏବଂ ୬,୦୦୦ ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏକ ବନ୍ଦର-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ବିକଶିତ କରିବେ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁଜରାଟର ଭାବନଗରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ମେରିଟାଇମ୍ ସେକ୍ଟର କନକ୍ଲେଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାହୁଡା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ୨୧,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ଗୁଜରାଟରେ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାହୁଡାର ଲୁଣା ଜମିରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ନିବେଶ ଉପକୂଳର ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜମିରେ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଦର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିଳ୍ପରେ କରାଯିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି।
ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ ଲୁଣା ଜମିରେ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୫,୪୦୦ ଏକର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ୧,୭୦୦ ଏକର ଲୁଣା ଜମି ସାମିଲ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହବ୍, ଗୋଦାମ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ୟୁନିଟ୍ ଆଦି ରହିବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଡରେ ଏହା ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାନ (ଏସପିଭି)ରେ ୫୧% ଅଂଶଧନ ପାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ ୨୬%, ସାଗରମାଳା ଅର୍ଥ ନିଗମ ୯% ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୧୪% ଅଂଶଧନ ପାଇବେ। ଏସପିଭି ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସୁବିଧା ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ ତଦାରଖ କରିବ।
ବାର୍ଷିକ ୧୫୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ (ଏମଟିଏପିଏ) ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ଷମତା ସହିତ, ବାହୁଡା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହା ମେରିଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନ-୨୦୩୦ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତି ଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ।
ଏକ ପ୍ରାକ୍-ଟେକ୍ନୋ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ବାହୁଡାରେ ୪୦,୦୦୦ ରୁ ୧,୫୦,୦୦୦ ଡେଡୱେଟ ଟନ୍ (ଡିଡବ୍ଲୁଟି)ର ଶୁଷ୍କ ବଲ୍କ ଜାହାଜ ଏବଂ ୬,୦୦୦ ଟିଇୟୁ
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୫-୨୬ ବଜେଟରେ ବାହୁଡା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ବରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ନୂତନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରମକାର ଏବେ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ବାହୁଡା, ଗୋପାଳପୁର ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦର ହେବ। ଗୋପାଳପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ ଏମଟିପିଏ ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଏବଂ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅର୍ନୈତିକ ଜୋନ୍(ଏସଇଜେଡ୍) ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।
ଭିଜନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ମୋଟ ମାଲ ପରିବହନର ୩୩% ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ମୋଟ ମାଲ ପରିବହନର ୧୩% କରୁଛି। ପାରାଦୀପର ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର ସହିତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ଦୁଇଟି ଅଣ-ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ଅଛି, ଉଭୟର ମାଲିକାନା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ରହିଛି।