ବୀରମହାରାଜପୁର: ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରି ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ୩୦ତମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ନୂଆଁଖାଇ ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ପ୍ରତିଭା’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ସଂପାଦକ ମଦନ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବସନ୍ତ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ। ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସଂଗଠକ ସମାଜସେବୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଅତିଥିମାନେ ମଂଚରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ସାହୁ କହିଥିଲେ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହୃଦୟର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପେଆପେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଯିବ। ଭାଲୁଡୁଙ୍ଗୁରିର ମାଟିର ମହତ୍ବ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଗାଁରୁ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ପୂଜା କମିଟି ଚାଷୀ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ନୂଆଁଖାଇ ଏକ ଗଣପର୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏଥିରେ ଧନୀ-ଗରିବ ବାଛବିଚାର ନଥାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ନୂଆଁଖାଇରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନୂଆଁଖାଇ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ।
-ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ
ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ରହିଛି। ଏହାର ଉଦାହାରଣ ହେଉଛି ନୂଆଁଖାଇ ପର୍ବ। ଏହି ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ ‘ନୂଆଁଖାଇ‘ ଚୌହାନ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଷର ପର୍ବ ନୂଆଁଖାଇ ସହିତ ଚାଷୀ ଜୀବନର ସଂପର୍କ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଚାଷୀ ଯାହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକା ନଖାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚାଷୀ ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳରୁ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରେ। ଏହାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। କାଗଜର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ବୀକୃତି ମିଳିପାରିଲେ ତଥା ଏହାକୁ ଭଲଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିହେବ।
ଗ୍ରାମର ଭଗବତ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଉପଢ଼ୌକନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ସରୋଜ ସାହୁ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନୃତ୍ୟ, ସଂଗୀତ, ବକୃତା, ସାଧାରଣଜ୍ଞାନ ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରଫି ଓ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ବନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥିଲା। ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜା କମିଟିର ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ନୂଆଁଖାଇ ପରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ଣରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥି ପାଇଁ ପୂଜାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ ୨କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଜଳାଶୟକୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଜା, ବାଣ ଓ ଡିଜେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବକମାନେ ଗଶେଶଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।
