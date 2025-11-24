ଭୁବନେଶ୍ବର: ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା  ପାଇଁ  କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।

ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ହେବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ୨୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ  ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ (ପିବିଜି) କମାଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ।

ନଭେମ୍ବର ୨୭-୨୮ ପାଇଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର, ରାଜଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିସନର କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହାୟକ କମିସନର, ୨୦ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ୩୦ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ।

ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ  ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ

ଟ୍ରାଫିକ ପୁଲିସକୁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି, ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭ୍ୟାସ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ହେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସ୍ନିଫର କୁକୁରଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।