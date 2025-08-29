ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଇସିସି ଓ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭାରତୀ ପକ୍ଷରୁ" ବିକଶିତ ଓଡିଶା ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା’ ଉପରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ, ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଓ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି। ଏହାର ତୀବ୍ରତା କେତେ ତାହା ସମୟ କହିବା। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଟାରିଫ ସର୍ଟ ଟର୍ମ। ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ, ବୟାନ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ କମିବ ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ବଢିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଟ୍ରୁମ୍ପ ଟାରିଫ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି।।
୫୦୦ ନିୟୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଲକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦୀ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି। ୧୧୦ ନିୟୁତ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଆମେ ଉଭା ହୋଇଛୁ। ୫୦୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଛି। ୫ ଗୁଣା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଖଣିଜ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବନ୍ଦର, ଶିଳ୍ପ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ଜମି,ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥିବାରୁ ଶିଳ୍ପ ପାଇ ସହାୟକ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଭାଇ ଭାଗ ଯୋଗୁ ଚାଷ ଜମି ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି। କୃଷିରୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇଣ୍ଡିଆନ ଚ୍ୟାମ୍ବର୍ସ ଅଫ କମର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଦିଗରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର… pic.twitter.com/R8gaTYEkV2— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 29, 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,ଏମଓୟୁ କରି ପୂର୍ବ ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ସରକାର ଶିଳ୍ପକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କରେଇ ପାରି ନଥିଲେ। କେବଳ ଆତ୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ବାହାବା ନେଉଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଁ କରିଛନ୍ତି।
ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭୮୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ୫୩,୫୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ୬୭୦୦୦ କୋଟି ନିବେଶ କରାଯିବ। ଟାଟା କମ୍ପାନି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା।ଟାଟା କମ୍ପାନିର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରି ଆଜି ମୋ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଫାର୍ମ ହବ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ଗତି ବଢିବ। ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସହ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସରକାର ୧୩ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଏମଓୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ବ୍ରେକିଂ ହୋଇସାରିଛି। ୧ ଲକ୍ଷ୍ ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମ ସରକାର ଗରିବ,କୃଷକ, ମହିଳା, ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
CM Mohan Charan Majhi