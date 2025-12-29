ଏନଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଲୁସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଚେକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ(PUCC) ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ/ଡିଜେଲ୍ ନଦେବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିବାଦୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍(central Vahan database) ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ୧.୧୭ କୋଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିରେ PUCC ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA) ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନି (OMC)ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଖୁଚୁରା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ୍ କରନ୍ତୁ।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଓଡିଶାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।ଏହା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ।
STA ଆଦେଶରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ର ଧାରା ୧୯୦(୨) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, ୧୯୮୯ ର ନିୟମ ୧୧୫ କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଆଧାର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି,। ଏହି ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥାଏ।
ଏଥିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ଧନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ "ଗାଡ଼ିର PUCC ର ବୈଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ଇନ୍ଧନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି", ଏବଂ "ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁଚୁରା ଦୋକାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଥିଲେ ପ୍ରଦୁଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲୁ।
ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନେ ବୈଧ PUCC ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ନିର୍ଗମନ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ୧ କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
ଏନଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା
ଏଭଳି ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୦ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (NGT) ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବୈଧ PUCC ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ନକରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଏକ ଆଦେଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ।
କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ, NGT ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନୀତି ଲାଗୁ କରି ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି।ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ, ୧୯୮୮, କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ, ୧୯୮୯ ପରି ବିଦ୍ୟମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁପାଳନ ପ୍ରୟାସକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।
ବିଚାରପତି ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ଇନ୍ଦିରା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଏମଆର ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ବ୍ୟବହାରିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି, ଯେପରିକି ପିୟୁସି ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ମରାମତି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏନଜିଟି ଯାନବାହାନ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୈଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାହାରେ ନୂତନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
୨୦୧୫ ମସିହା ୨୧ ଏପ୍ରିଲରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସିଭିଲ୍ ଆପିଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ୨୦୨୦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ/ଅଥବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରୁନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଷୟରେ ୧୯୮୯ ନିୟମ କିମ୍ବା NGT ଆଇନରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଧ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବା ଏବଂ/ଅଥବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ କରୁ ନଥିବା ମୋଟରଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣରୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବୋଲି ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି: ଯଦିଓ PUCC ଅମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଜରିମାନା ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ମନା କକରିବା ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲଘଂନ କରୁଛି।
ସେହିପରି ବୀମା ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (IRDAI) ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ, ଏକ PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନରଖିଲେ ମୋଟର ବୀମା ପଲିସି ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ଏକ ବୈଧ କାରଣ ନୁହେଁ।