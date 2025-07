ଭୁବନେଶ୍ଵର: କୁନିଝିଅ ସହ କଥା ହେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । କୁନି ଝିଅକୁ ଗେଲ କଲେ, କଥା ହେଲେ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଚକଲେଟ୍ ଦେଲେ ରାହୁଲ । ଭୁବନେଶ୍ଵର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ଅବତାର । କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ରାହୁଲ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ।

ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଗେଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ରାହୁଲଙ୍କ କୋଳରେ ବସି କୁନି ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ କୁନି ଝିଅକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ସ୍ନେହ ଭରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ।

#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: Congress chief Mallikarjun Kharge says, "...How much does Modi ji and BJP lie. When India-Pakistan war was going on, Donald Trump said that he ended the India-Pakistan war, that he told them to stop...Trump said this 16 times. Modi did not respond… pic.twitter.com/GAUzwnjxHB