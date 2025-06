ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ୱାଇ ବି ଖୁରାନିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଜି କ୍ୟାମ୍ପ୍ ଅଫିସରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଏକ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଡିଜି, ରେଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଆଇଜି ଆଲୋକ ବୋରା, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ଆଇଜି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ଆରପିଏଫ)ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଡିଜିପି ଖୁରାନିଆ ରଥାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆରପିଏଫର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁଗମ ଏବଂ ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

Security First! Ahead of #RathYatra2025, Puri Police conducts Anti-Sabotage checks at key locations across the city to ensure safety for all devotees. Your safety is our top priority. 🙏🚓🔍 pic.twitter.com/NoKunGOZgp