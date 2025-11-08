ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରେକର୍ଡ ୬୪.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଦାନ ହୋଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୦ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ୫୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ୮.୫ ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ। ଉଭୟ ଏନ୍ଡିଏ ଓ ମହାମେଣ୍ଟ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ୧୪ରେ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ।
ଗୁରୁବାର ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୨୧ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ୩.୭୫ କୋଟି ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୦ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୭୧ଟି ଆସନରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ୩.୭୦ କୋଟି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨.୦୬ କୋଟି ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ଅଧିକ ମତଦାନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶାସନବିରୋଧୀ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଚ୍ଛାର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତଥାପି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଓ ବେଳେବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଏହା ସୂଚିତ କରିପାରେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ବି ମତଦାନ ହାର ୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୧୯୬୭ ମସିହାରେ, ମତଦାନ ହାର ୧୯୬୨ର ୪୪.୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫୧.୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତା’ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତା ହରାଇଲା ଏବଂ ଅଣ-କଂଗ୍ରେସ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା। ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ମତଦାନ ହାର ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ (୧୯୭୭ର ୫୦.୫ରୁ ୫୭.୩%କୁ) ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ପତନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ, ୧୯୯୦ରେ, ଭୋଟ୍ ୫୬.୩ରୁ ୬୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା - ୫.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି। ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଦା କରି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୦୫ରେ ମତଦାନ ହାର ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜେଡିୟୁର ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରେକର୍ଡ ୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି ନାହିଁ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ପ୍ରକାଶ କରିବ।