ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ବଡ଼ଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରଚିମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଡକାୟତି ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ସହ ଡକାୟତି ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା ।
ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରପ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଡକାୟତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାପୋଷ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ବୁଡ଼ା, କୁତ୍ରା ଥାନା ଜଉରାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁଶୀଳ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟଦୀପ ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଓଆର ୧୬ ସି ୮୩୬୪ ନମ୍ବର ବୋଲେରୋ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ,୨ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ୭ ହଜାର ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ଓ ଡକାୟତିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନେକ ସରଞ୍ଜାମ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ଡମ୍ବରୁଧର ନାଏକ