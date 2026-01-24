ସମ୍ବଲପୁର: ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ପର୍ଯ୍ୟାବରଣଯୁକ୍ତ, ସ୍ବାଭିମାନୀ, ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସୀ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ସମାଜର ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଘେଁସ ଜମିଦାର, କୋଲାବିରା ଜମିଦାର, ଲଖନପୁର ଜମିଦାର ଓ ପାଣିମୋରାର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହାତଗଣତି ଲୋକ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକର ହାତରେ ଶହେ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମାନବତା ପାଇଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ବବୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବଂ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକ ନ୍ୟୁଜ’ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ନୂଆପିଢ଼ିକୁ ଆପଣାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ୧୮୫୭ ମସିହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ୩୦-୪୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଖୋର୍ଧା ମାଟିରେ ବ୍ରିଟିସ୍‌ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଆମର ସ୍ବାଭିମାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଦେଶମାତୃକା ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ କାରଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିବା ରାଜନୈତିକ କଏଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦନ୍ତ ସାଏ।  ଆମକୁ ଏ କଥାକୁ କହିବାକୁ, ଲେଖିବାକୁ ଓ ଜାଣିବାକୁ ହେବ।

ପରିବେଶ ପାଇଁ ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବୈକଳ୍ପିକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରେଙ୍ଗାଲିର ଏକ୍ୟୁଆଇ ମଧ୍ୟ ୩୦୦କୁ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ଉଦ୍‌ବେଗର ବିଷୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ମାଟିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରି ପାରିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ରହିବ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ଓ ରମାଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ଆଜିର ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା, ମାଆ ଓ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଏବଂ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସମାଜ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବରେ ଆଜି ଭଳି ଅନଲାଇନ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟବକ୍ତା ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ମୋହନ ସାହୁ କହିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ ବରଂ ‘ଉଲ୍‌ଗୁଲାନ୍‌’ ହୋଇଥିଲା।

ସୁସ୍ଥ, ସ୍ବଚ୍ଛ, ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆହ୍ବାନ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯିଏ ୩୯ ବର୍ଷ ଜେଲରେ କାଟିଥିଲେ। କେବଳ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକନ୍ୟୁଜ୍‌’ ସମ୍ପାଦକ ତନୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦଳମତରୁ ଉପରେ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନାରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ଓ ‘କନକନ୍ୟୁଜ୍‌’ର ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପାଦକ ଭବାନୀ ଶଂକର ତ୍ରିପାଠୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମିତ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିବର୍ଷ ପରେ ସେହିଦିନରେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସଂଯୋଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ‘ସମ୍ବାଦ’ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସ୍କରଣର ଉପମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ବାର୍ତ୍ତା) ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ କୁଦୋପାଲି ଇତିହାସକୁ ବିଦେଶୀ ସ୍ପେନୀୟ ସମେତ ୧୩ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ଶେଷରେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସ୍କରଣ ଏଜିଏମ୍‌ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ‘ସମ୍ବାଦ’ ପକ୍ଷରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡାରୁ ବୀର ଜ୍ୟୋତି ଆସି ସମ୍ବଲପୁର ଅଇଁଠାପାଲି ପିଏଚ୍‌ଡି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଉକ୍ତ ମଶାଲ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଜେଲ୍‌ ଛକରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଅତିଥି ମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବୀରବେଶ, ସ୍ଳୋଗାନ ଓ କୁଇଜ୍‌ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇ ଥିଲା।